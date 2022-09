Udinese-Inter, Andreolli: “Udinese squadra più in forma, non mi sorprende che Inzaghi…”

Marco Andreolli ha analizzato la sfida in programma oggi all'ora di pranzo: "L'Udinese? É la squadra più in forma in questo momento, la sorpresa di questo avvio di stagione. Viene da una serie di risultati utili consecutivi, è una delle squadre più fisiche e in forma del campionato in questo momento. L'Udinese è molto fisica, gioca un calcio ad alta intensità. Servirà la migliore Inter contro questa squadra. L'Udinese si ispira all'intensità della Premier, si preparano come loro. Bisognerà fare una partita molto attenta sulle fasce."