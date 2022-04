Udinese-Inter, sarà Chiffi l’arbitro del match. Scelto Banti al Var

Sarà l'arbitro Chiffi a dirigere la sfida tra Udinese e Inter in programma per la 35ª giornata di Serie A. Ecco la designazione completa

Sarà l'arbitro Daniele Chiffi a dirigere la sfida tra Udinese e Inter in programma per la 35ª giornata di Serie A. Al Var scelto Banti, ecco la designazione completa diramata dall'AIA per la partita di domenica.