Udinese, seduta mattutina verso l’Inter: Cioffi recupera un titolare

Le ultime sulla prossima avversaria dell'Inter di Inzaghi: un recupero importante in vista della gara con i nerazzurri

Seduta mattutina al Bruseschi per i bianconeri che hanno svolto un lavoro di scarico per gli elementi impiegati dal primo minuto a Firenze. Gli altri giocatori sono scesi in campo per delle esercitazioni tecniche e partitine a campo ridotto. Regolarmente in gruppo per tutta la seduta Pereyra.