Giaccherini: “Inter forte in tutti i reparti. Barella può giocare 2 partite al giorno”

Al termine di Inter-Udinese, dagli studi di Dazn Emanuele Giaccherini ha commentato la vittoria della squadra nerazzurra. Questa l'analisi dell'ex giocatore: "I primi 60 minuti bene l'Udinese in fase difensiva, poi quando hanno perso le distanze c'è stata la giocata di Correa che ha spaccato la partita. L'Inter mette pressione a quelle due davanti non solo per il risultato. Secondo me l'Inter rimane sempre la squadra più forte del campionato. Si può permettere determinati giocatori, senza tralasciare il centrocampo che è fortissimo. È forte in tutti i reparti, è la squadra che ha vinto lo scudetto l'anno scorso, è normale che sia la squadra da battere".