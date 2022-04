Inter, a Udine torna Handanovic: assenti due titolari. Vidal e Gosens…

Le ultime sulla possibile formazione che l'allenatore nerazzurro Inzaghi potrebbe mandare in campo a Udine

Alessandro De Felice

Qualcuno rientro, qualcun altro non ci sarà. Nella sfida di Udinese, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi non avrà a disposizione Alessandro Bastoni per un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Il difensore della Nazionale si è sottoposto alla risonanza magnetica nella giornata di ieri.

Tra i pali è sempre più vicino il rientro di Samir Handanovic, che stringerà i denti dopo la contrattura all'addome, mentre non farà parte del match Hakan Calhanoglu, diffidato e ammonito contro il Bologna. Al suo posto ci sarà il recuperato Arturo Vidal: come riferisce il Corriere dello Sport, il cileno ha svolto quasi tutta la seduta di ieri mattina e la caviglia destra non gli dà fastidio.

Torna anche Caicedo, mentre oggi sarà la giornata decisiva per capire se alla 'Dacia Arena' ci sarà Robin Gosens: "Possibile che riesca a smaltire il fastidio muscolare, anche se nel suo caso non c'è la volontà di rischiare perché poi è in calendario il match casalingo contro l'Empoli e Perisic in vista della finale di Coppa Italia deve riposare".