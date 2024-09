Verso Udinese-Inter, Lautaro posta sui social la sua voglia di ritrovarsi

Il calciatore nerazzurro ha ammesso di non essere riuscito ancora a rimettersi in forma dopo l'estate ma adesso vuole trovare concentrazione e cattiveria per riprendersi l'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 settembre 2024 (modifica il 26 settembre 2024 | 20:32)

Silenzio e pedalare. Tanta, tanta dedizione per far rinsavire l'Inter dopo il derby perso. Per il modo in cui è perso. E per ritrovare sé stessi.Lautaro Martinez, dopo la sconfitta contro i rossoneri, ha ammesso candidamente le sue difficoltà, un momento in cui non riesce a trovare il suo solito feeling col gol e la fatica di sfruttare al massimo tutte le potenzialità del suo fisico. Dall'Udinese riparte la squadra nerazzurra e pure lui, con un Barella in meno a supportarlo, e qualche motivazione in più dopo la sconfitta bruciante subita nella stracittadina.

Getty Images

Ha spiegato che l'unico modo per ritrovare la strada è ripartire lavorando "come sempre - ha detto - io per primo e dobbiamo metterci tutta la concentrazione possibile per tornare a vincere fin dalla prossima partita. Mi assumo le responsabilità come capitano della squadra. So che non sto facendo il lavoro dell'anno scorso ma sarò il primo a lavorare per migliorare. Perché quando le cose vanno male bisogna fare il doppio e aiutare la squadra». Lavoro e concentrazione, il riassunto della faccia postata dal giocatore nell'ultimo post sui social nel quale riprende un post del club nerazzurro che ha raccolto le foto dell'allenamento. E per raccontare quello di Lautaro ha scelto la sua faccia cattivissima. Quella di chi ha fame, di chi guida mentre c'è da ricondurre la nave in porto dopo una nottata in mezzo alla tempesta.