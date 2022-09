Gds – Udinese-Inter, pagelle: Barella il migliore. Il peggiore è de Vrij: “Dispiace…”

Il giorno dopo Udinese-Inter, la Gazzetta dello Sport analizza la prestazione dei singoli. Per il quotidiano è Nicolò Barella il migliore dei nerazzurri: "Voto alto perché la punizione è stupenda e perché si sbatte di qua e di là. Ma commette anche lui troppi errori in costruzione". 6,5 anche per Handanovic: "L'ondata bianconera esonda spesso, i suoi sacchi si sabbia davanti la porta non bastano. Assolto sui gol, prodezza su Lovric". De Vrij è il peggiore, 4,5 per il difensore olandese: "Dispiace infierire sul suo periodo nero, ma entra un quarto d'ora ed è decisivo in negativo". 4,5 anche per Simone Inzaghi: "Il Transatlantico nerazzurro è in avaria e il capitano non trova rimedi".