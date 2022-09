CdS – Inter presa a schiaffi dall’Udinese. Doppio cambio Inzaghi? Mossa inusuale e…

''L'Udinese dei miracoli ha preso a schiaffi pure l'Inter e, conquistando la quinta vittoria consecutiva, ha eguagliato la miglior partenza della sua storia (16 punti come nel 2000-01). Quello della formazione di Sottil è stato un successo meritato, arrivato anzi tardivamente grazie alle reti di Bijol e Arslan rispettivamente al 3 9 ' e al 48' della ripresa. Nel corso del match i bianconeri hanno messo sotto nettamente Handanovic e compagni''. Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al successo dell'Udinese contro un'Inter molto deludente.

A incidere, in negativo, è stato anche il doppio cambio di Inzaghi alla mezz'ora: ''Mossa inusuale, forse frettolosa, che non ha dato i risultati sperati perché l'Udinese continuava a essere più compatta e a pressare in maniera efficace: pur non riuscendo a impensierire Handanovic (0 parate all'intervallo), impediva la costruzione di Brozovic, le ripartenze di Dumfries e i guizzi di Martinez. Insomma, era in controllo'', commenta il CorSport.