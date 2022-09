Udinese-Inter, torna Handanovic tra i pali: alternanza positiva, ma ora Inzaghi…

Il portiere sloveno e capitano dell'Inter si riprende il suo posto tra i pali della porta della squadra nerazzurra

Alessandro De Felice

Prosegue l'alternanza tra Samir Handanovic e André Onana tra i pali. Dopo aver lanciato nuovamente il portiere camerunense a Plzen contro il Viktoria - in seguito all'esordio sempre in Champions League contro il Bayern Monaco, Simone Inzaghi è pronto a puntare nuovamente sul portiere sloveno in vista della sfida contro l'Udinese, la sua ex squadra.

Quella contro i friulani potrebbe essere l'ultima da titolare contro il suo vecchio club, come sottolinea Tuttosport:

"Torna dove è diventato grande, Samir Handanovic , a Udine, in mezzo alla porta dell’Inter - forse l’ultima volta da titolare, considerando che se rinnovasse a giugno, accetterebbe il ruolo di vice- Onana".

La concorrenza sembra aver giovato ad Handanovic:

"Dopo l’esordio di Onana col Bayern (positivo per le parate, nonostante la sconfitta), capitan Handa ha risposto contro il Torino in campionato. Una saracinesca chiusa a ogni tentativo granata di trovare un gol per aprire il match: Samir ha tenuto a galla l’Inter quel tanto che è bastato per poi gioire alla rete di Brozovic . Martedì a Plzen ha giocato di nuovo Onana. Partita tranquilla, ma sull’unica occasione per i cechi lui si è fatto trovare pronto".

Ora tocca al capitano dei nerazzurri:

"A questo punto è prevista la risposta, sul piano della prestazione, di Handanovic. Per capire se davvero l’alternanza del portiere, che altrove non ha mai dato grandi gioie, in casa nerazzurra sia invece portatrice di sane prestazioni super".