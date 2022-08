Udinese, Marino esplode: “Inferocito per il rigore dato al Milan. Gara cambiata”

Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan. In particolare, il dirigente bianconero si è soffermato sull'episodio del rigore concesso ai rossoneri nel primo tempo: "Arrabbiato? Più che arrabbiato sono inferocito. Dopo tanti anni di calcio, soffrendo con squadre medio piccole, oggi ancora vedo che ci sono delle linee guida che poi vanno disattese. L'intervento di Mazzoleni al VAR è stato fuori logica, non c'era niente di dubbio. I rigorini non devono interessare al VAR, è un episodio che cambia la partita. Queste decisioni hanno fatto prendere una piega diversa alla partita dopo la nostra grande partenza, spero veramente ci siano dei chiarimenti adeguati. I giocatori poi cosa devono dire in campo? Io non capisco Mazzoleni cosa avesse da intervenire. Lasciamolo decidere al VAR allora tutti gli episodi, io non capisco. In questo caso il VAR non aiuta ma disturba l'arbitro, l'Udinese senza il nervosismo generato da quella decisione ha cambiato la partita".