Udinese, Marino: “Abbiamo giocato per vincere, concediamoci questa goduria”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali dell'Udinese, il direttore dell'area tecnica dei bianconeri Pierpaolo Marino ha commentato così la vittoria sull'Inter: “Concediamoci questa goduria che durerà una settimana, poi ci sarà da pensare al Verona. Meravigliosa reazione all’inopinato gol su punizione. Sono colpi da campione che in una squadra come l’Inter si sprecano, ma l’Udinese non meritava di stare sotto. La squadra reagisce e non è la prima volta, ci crede e vuole ogni volta portare a casa i tre punti. I giocatori sempre agito per vincere. In altre annate eravamo più timorosi, ora invece aggrediamo in ogni parte del campo. Questo è merito di Andrea Sottil, ma i giocatori sono grandi”.