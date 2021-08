Marino: “Inter da scudetto anche senza Lukaku. Marotta da premiare perché…”

Le dichiarazioni del dirigente dell'Udinese a Sky Sport sul mercato dell'Inter tra colpi in uscita e in entrata

A Sky Sport, il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato anche della cessione di Romelu Lukaku e del mercato dell’Inter: “La cessione di Lukaku è stata un’operazione importantissima. L’Inter ha sistemato il bilancio e ha anche rinforzato la squadra, come dimostrano le prime due giornate. Ultime ore di mercato? Il Milan farà una cosa di rifinitura, non penso si muoveranno grossi nomi. Oscar del mercato? Lo dà il campo, se devo pronunciarmi dico soprattutto l’Inter. Ha perso Lukaku e ha costruito un’intelaiatura importante, mantenendo anche certi giocatori. È ancora tra le favorite per lo scudetto e va premiato Marotta per questo”.