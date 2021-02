Serie A, rimonta Udinese a Parma: al Tardini finisce 2-2

Il risultato del 'lunch-match' del ventitreesimo turno di Serie con il pareggio al Tardini tra il Parma e l'Udinese

Termina in parità la sfida delle 12:30 tra Parma e Udinese. Nel 'lunch match' del Tardini, valido per il 23esimo turno di Serie A, un tempo per parte: nella prima frazione i ducali sbloccano il risultato con Cornelius e raddoppiano con il calcio di rigore di Kucka. Nella ripresa arriva la reazione della squadra di Gotti, che torna in gara con Okaka al 64' e pareggi a dieci minuti dalla fine con Nuytinck.