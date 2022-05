Udinese-Inter, i tifosi non hanno alcun dubbio: è Perisic il migliore in campo

Autentico plebiscito per l'esterno croato, autore della rete che ha sbloccato il punteggio alla Dacia Arena

Alla Dacia Arena l'Inter ha ritrovato la vittoria dopo il passo falso contro il Bologna mettendo in campo grinta, sacrificio e gol per rialzarsi e continuare la sua corsa. A decidere il match, il settimo gol in campionato di Ivan Perisic e la rete di Lautaro Martinez.