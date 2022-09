Udinese, allenamento sul possesso palla e partitella: il report verso l’Inter

Allenamento pomeridiano per i ragazzi di mister Sottil in vista della sfida contro l'Inter alla Dacia Arena

Allenamento pomeridiano per i ragazzi di mister Sottil in vista della sfida contro l'Inter alla Dacia Arena. Dopo le fasi di attivazione, la squadra ha svolto delle esercitazioni sul possesso prima di concludere il programma con una partita a tutto campo a tempo ridotto. Domani in programma una seduta mattutina.