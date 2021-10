Inter-Udinese, Inzaghi cerca risposte da Correa. Vidal fa rifiatare Barella

Il tecnico dell'Inter pensa a qualche cambio di formazione per la gara contro i friulani, in difesa spazio a Ranocchia dal 1'

Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport "Dopo aver ritrovato i colpi magici di Alexis Sanchez ad Empoli, ora Simone Inzaghi si aspetta nuovi guizzi dal suo pupillo Correa. L’attaccante argentino era partito fortissimo, con la doppietta decisiva in casa del Verona. Ma poi - anche a causa di problemi fisici - non è più riuscito a incidere come sa. Contro l’Udinese potrebbe toccare a lui affiancare Dzeko in attacco, con Lautaro che così può tirare un po’ il fiato. In difesa spazio a Ranocchia al centro, mentre in mezzo al campo Vidal può far riposare Barella".