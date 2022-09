Udinese, Samardzic: “Siamo fortissimi. Inter? Mkhitaryan pericolo numero uno”

Lazar Samardzic, centrocampista tedesco dell'Udinese classe 2002, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida di domani contro l'Inter: "Chi temo di più fra i nerazzurri? Henrikh Mkhitaryan. È lui il pericolo numero uno, mi piace perché ha tutto, sinistro, destro. Gran giocatore, gli chiederò la maglia".

"Mi inserisco e tiro. Nasco trequartista, sono sempre stato un numero 10. Ma qui all'Udinese quel ruolo non esiste perché si gioca col 3-5-2 e mi sto adattando a fare la mezzala".

"Sì, lui mi vedeva. Cioffi prima no, poi un po' di più. Sottil mi dà più libertà e mi dice di giocare come voglio e di usare la mia qualità. A me piace dare anche assist, nel torneo scorso ne ho fatti tre".