ANSA – Uefa alla Juventus: “Siete ammessi alla Champions League 21/22”

La lettera dell'Uefa inviata al club bianconero, e per conoscenza alla Federcalcio, è datata 14 giugno

L'Uefa ha ammesso la Juventus all'edizione 2021-2022 della Champions League . La lettera dell'Uefa inviata al club, e per conoscenza alla Federcalcio, è datata 14 giugno. Lo apprende l'ANSA da fonti vicini alla società bianconera. Si tratta della parola fine sulla vicenda Superlega: la Juve parteciperà alla prossima Champions League.

Lo stop al procedimento disciplinare da parte dell’Uefa per il progetto Superlega ha quindi portato il via libera al club bianconero per partecipare alla prossima edizione della Champions League senza conseguenze. L’Uefa lo scorso 9 giugno aveva ufficialmente sospeso il procedimento sanzionatorio contro Juventus, Real Madrid e Barcellona.