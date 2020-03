UFFICIALE – Uefa, rinviate le gare della prossima settimana. Il comunicato dell’Inter

MILANO – La UEFA ha comunicato che alla luce degli sviluppi legati alla diffusione del virus COVID-19 in Europa e in seguito alle decisioni dei vari governi, tutte le partite delle competizioni UEFA per club in programma la prossima settimana sono rinviate: tra queste, tutte le partite di ritorno degli ottavi di UEFA Europa League del 19 marzo, compresa dunque Getafe-Inter.

Ulteriori decisioni sulle date di recupero delle suddette partite verranno comunicate a tempo debito.

A causa dei rinvii, è rinviato anche il sorteggio dei quarti di UEFA Champions League e UEFA Europa League del 20 marzo.

(Inter.it)