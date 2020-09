UEFA Men’s Coach of the Year, ecco i tre finalisti. Quanti voti per Gasperini, Conte si piazza…

In occasione della cerimonia del sorteggio di Champions League 2020/21, che si terrà a Nyon giovedì 1 ottobre, verrà nominato anche il Men’s Coach of the Year. Tre i candidati finalisti: Hansi Flick (Bayern Monaco), Jürgen Klopp (Liverpool) e Julian Nagelsmann (RB Lipsia).

Ecco il resto della Top 10 e i relativi voti ottenuti:

4. Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) – 76 voti

5. Gian Piero Gasperini (Atalanta) – 68 voti

6. Julen Lopetegui (Siviglia) – 57 voti

7. Rudi Garcia (Lione) – 32 voti

8. Zinédine Zidane (Real Madrid) – 25 voti

9. Josep Guardiola (Manchester City) – 11 voti

10. Antonio Conte (Inter) – 9 voti

Il premio riguarda gli allenatori europei, indipendentemente dalla nazionalità, giudicati in base alle loro prestazioni durante l’intera stagione e in tutte le competizioni – sia a livello nazionale che internazionale – a livello di club o nazionale. La rosa dei tre allenatori è stata selezionata da una giuria composta dagli 80 allenatori dei club che hanno partecipato alle fasi a gironi della UEFA Champions League 2019/20 (32) e dell’Europa League (48), insieme a 55 giornalisti selezionati dall’ESM. Gli allenatori non potevano votare per se stessi.

(UEFA)