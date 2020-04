CdS – Uefa, settimana decisiva per Champions ed Europa League: Inter, le date della sfida col Getafe…

La Uefa vuole salvare le coppe europee. Inizia oggi una settimana chiave per la ripresa del calcio italiano e internazionale: come riferisce Il Corriere dello Sport, fino a giovedì sono previste video conferenze per programmare il ritorno in campo.

L’idea è quella di dare prima spazio ai campionati e poi concentrare Champions ed Europa League ad agosto. Per ora non sono previsti tagli: al momento la doppia sfida tra Inter e Getafe dovrebbe essere disputata tra il 29-30 luglio e il 6 agosto. Poi il programma prevede i quarti il 10 (andata) e il 13 (ritorno), le semifinali il 17 (andata) e il 20 (ritorno) più la finale il 27. “Di questa ipotesi di calendario l’Uefa parlerà domani con i segretari delle Federazioni nazionali e poi nel tavolo di lavoro di mercoledì con l’ Eca e le European Leagues“.

Esclusa la possibilità di Final Eight o Final Four, mentre le coppe europee della stagione 2020/2021 inizierebbero il 20 ottobre con un turno a ridosso di Natale o a gennaio, quando solitamente si fermano per lasciar spazio alle coppe nazionali.