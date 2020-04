Sky – UEFA, due scenari su coppe e campionati. Inversione dei giorni delle gare?

Dal vertice tra Uefa e Federazioni, FIGC compresa, sono arrivate novità sulle coppe europee. Ne hanno parlato anche a Skysport sottolineando che sono state posticipate le partite delle Nazionali in programma per il mese di giugno. Inoltre si giocheranno le Coppe in estate e ad agosto. Sono stati raccontati due scenari.

A) Il primo prevede che si comincia a giocare nei primi mesi di giugno e si prevede di andare in contemporanea con i campionati nazionali. I campionati finirebbero nel mese di luglio e le coppe ad agosto. Ci potrebbe anche essere una inversione dei giorni con Coppe nel week-end e campionato durante la settimana.

B) Portare avanti in contemporanea coppe e campionati con le coppe che finirebbero ad agosto. Iniziando a fine giugno si andrebbe fino ad agosto inoltrato con le Coppe.

Si è parlato anche del Fair Play che sarà adattato alla situazione che sta vivendo il calcio mondiale.

