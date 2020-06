Vicepres. Uefa: “Spostare l’Europeo atto di responsabilità. Gare col pubblico? Dipende da…”

Michele Uva, vicepresidente Uefa, ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24: “È stato un lavoro complesso, la situazione a livello europeo era disomogenea. Spostare l’Europeo di un anno è stato un atto di responsabilità, come dare la possibilità ai campionati di ripartire. Quaranta paesi in Europa hanno ripreso il proprio percorso che non è ancora “normale”, perché mancano gli spettatori, ma bisognava sempre pur partire da un punto. Final Eight aperte ai tifosi? Questo non lo si può dire oggi, viaggiamo monitorando tutto quello che avviene in Europa, lo facciamo con calma e responsabilità. Tutto dipende dai governi nazionali – aggiunge – è giusto che sia così. La UEFA doveva mettere in sicurezza il sistema calcio e lo abbiamo fatto con responsabilità e attenzione. Abbiamo dimostrato, con le decisioni prese, di essere stati leader in Europa grazie anche alla stretta collaborazione con ECA e EL”.