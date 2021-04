Superlega, UEFA dura: “Squadre salve. Ma per i ‘cospiratori’ pronta questa punizione”

La UEFA oggi con ogni probabilità deciderà eventuali sanzioni a carico dei 'cospiratori' della fallita Superlega

Nella giornata di oggi, si riunirà il Comitato Esecutivo UEFA, in cui con ogni probabilità verranno decise eventuali sanzioni a carico dei 'cospiratori' della Superlega. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, non ci saranno punizioni specifiche per le squadre. Mano pesante, invece, contro i dirigenti ribelli: