Daily Mail – Scandalo UEFA, manipolato l’XI dell’anno per includere Cristiano Ronaldo

La UEFA avrebbe cambiato a proprio piacimento il modulo della formazione ideale dell’anno appositamente per includere Cristiano Ronaldo che, secondo le votazioni dei tifosi, non sarebbe rientrato nell’XI titolare. Questa la notizia riportata dal Daily Mail. Da quest’anno, il voto della formazione ideale è diventato popolare. Negli anni scorsi, invece, la squadra veniva scelta dall’organismo.

La testata inglese avrebbe ascoltato alcune fonti all’interno della federcalcio europea, che avrebbero confermato il procedimento “scientifico” per cambiare la formazione e permettere così al portoghese di rientrare in squadra. Dal 4-3-3 solito, infatti, quest’anno l’XI titolare figurava con un 4-2-4. I primi tre attaccanti erano stati Messi, Mané e Lewandowski. Dunque, Ronaldo non avrebbe avuto diritto a stare in squadra. E invece… Cosa ne penserà il povero Kanté, fatto fuori per far posto all’ex Real Madrid?

Dal canto suo, la UEFA ha fatto sapere che “La formazione dell’anno 2019 è stata scelta sia per riflettere il voto dei tifosi, ma anche per valorizzare i risultati ottenuti in campo dai giocatori”.

(Fonte: Daily Mail)