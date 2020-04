Sky – Prima ipotesi sulla data di ripresa allenamenti. Attesa per le linee guida UEFA

Passi in avanti nella trattativa per la ripresa del calcio in Italia. Dopo l’incontro di oggi non è stata presa una decisione definita. Come ha spiegato lo stesso Ministro Spadafora, ci sarà prima un confronto con il Ministro Speranza e la commissione tecnico-scientifica del governo. Poi, nel prossimo decreto del presidente del Consiglio Conte, ci sarà la data di ripresa degli allenamenti. Per ora resta valida la data del 4 maggio, giorno della scadenza dell’ultimo decreto ministeriale. A Skysport però si è parlato anche di un’ulteriore data ipotetica, quella dell’11 maggio.

UEFA – “Domani ci sarà il momento più importante: sono attese decisioni perché si incontrerà domani il Comitato esecutivo dell’organizzazione europea del calcio. Verranno ufficializzate le proposte sulla ripresa del calcio. Si cercherà di portarli a termine con i format originali. Qualora non fosse possibile saranno ammessi cambiamenti di formula (es. plya-out e play-off). L’ipotesi C è fermarsi e aspettare le linee guida per stilare le classifiche finali anche di quei campionati non verranno conclusi. C’è anche una data entro la quale devono essere chiusi tutti i campionati: entro il 3 agosto. E’ la data nella quale l’UEFA richiede di conoscere i nomi dei club che parteciperanno alla prossima Champions League e alla prossima Europa League. Verrà portato come esempio lo scenario a cui sta pensando Ceferin: ripresa dell’EL entro il 2-3 agosto e il 29 agosto la finale di Champions League. Agosto sarà il mese delle Coppe Europee“, ha sottolineato Alciato.

(Fonte: SS24)