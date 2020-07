AGI – L’UEFA non ha intenzione di rivedere la decisione sulle porte chiuse in CL ed EL

Non ci saranno stadi aperti al pubblico in Champions ed Europa League. Se in Italia la Lega Calcio proverà a far aprire le porte al pubblico per il finale di questa stagione, l’UEFA non sembrerebbe intenzionata a farlo. Almeno questo è quanto scrive l’agenzia AGI.

Secondo queste indiscrezioni, sono diversi i motivi per i quali gli stadi probabilmente resteranno chiusi. Innanzitutto servirebbe l’autorizzazione dei governi dei Paesi che ospiteranno le competizioni. E poi Portogallo e Germania, dove si giocheranno rispettivamente Champions ed Europa League, saranno disposti ad aprire agli ingressi dei tifosi provenienti da tutte le parti d’Europa per assistere alle gare dei loro club? Troppe complicazioni ed incognite: per questo l’UEFA non sembra intenzionata a rivedere la decisione sugli stadi chiusi nelle coppe europee.

(Fonte: AGI)