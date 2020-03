La Uefa non si arrende: domani nuovo vertice, tre le ipotesi per concludere la stagione

La Uefa non si arrende all’ipotesi di dover annullare la stagione: come riporta il Corriere dello Sport, domani è previsto un nuovo vertice per discutere la possibilità di tornare in campo e concludere le competizioni nazionali e internazionali.

TRE IPOTESI – “Sul tavolo finiranno altri tre scenari che sono stati disegnati in questi 15 giorni: il migliore prevede la ripartenza a metà maggio (16-17), un secondo definito “di buon senso” tra fine maggio (31) e inizio giugno (3), un terzo “molto ritardato” con il via entro la fine di giugno. Senza specificare se il 14 o più in là, fino al 28“.