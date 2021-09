CL, l’UEFA vieta all’Ajax di indossare maglia con i tre uccellini dedicati a Bob Marley

Il club olandese non potrà indossare nelle gare europee il terzo kit con i "Three Little Birds" riferiti all'inno della squadra

Eva A. Provenzano

L'UEFA non permette all'Ajax di indossare la terza magliacon i tre uccellini sul collo. Era un riferimento alla canzone di Bob Marley, Three Little Birds, che è diventato dal 2008 l'inno della squadra. Il club olandese scenderà quindi in campo con la terza maglia priva dei tre uccellini (uno rosso, uno giallo e uno verde) seduti sulle croci di Amsterdam, Sul kit nero ci sono i dettagli con i tre colori del movimento ma non gli uccellini sotto il colletto.

La maglia con i tre uccellini infrange il regolamento, la regola numero 7, nella zona dietro al collo prevede esclusivamente l'apposizione del logo del club e degli sponsor. La maglietta non è stata approvata dall'UEFA e la cosa ha colto di sorpresa il club. La società però ha deciso di produrre entrambi le versioni e il direttore del marketing ha fatto sapere che quella con i tre uccellini dietro al collo ha venduto quattro volte in più rispetto alla versione approvata dall'associazione europea del calcio.

(Fonte: Il Giornale)