UFFICIALE – Sorteggi Champions ed Europa League, la Uefa comunica date e sede

Il quartier generale Uefa che ospiterà i sorteggi delle competizioni europee per club relativi al 2020/21 sarà Nyon e non più Atene. Ecco la nota: “Dopo una serie di colloqui con le autorità greche la Uefa ha annunciato oggi la decisione di trasferire l’evento di avvio della prossima stagione europea per club da Atene (Grecia) a Nyon (Svizzera), l’1 e 2 ottobre 2020. L’evento comprende i sorteggi per la fase a gironi 2020/21 della Champions e della Europa League, nonché i premi ai migliori giocatori e allenatori della stagione 2019/20. Nonostante l’efficace gestione della pandemia Covid-19 riconosciuta a livello mondiale dalle autorità greche, tutte le parti hanno convenuto che la priorità assoluta deve rimanere la salute pubblica e che attualmente non è possibile organizzare ad Atene un evento di tale portata con ospiti internazionali, perché violerebbe le restrizioni per la salute pubblica e i vincoli relativi agli eventi al chiuso. I due sorteggi – l’1 ottobre quello della Champions alle 18, il 2 l’Europa League alle 13 – si svolgeranno a porte chiuse”.

(Italpress)