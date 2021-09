Covid, da Uefa ok: niente tamponi a chi è vaccinato. Bassetti: “Era ora”

Il noto virologo ha parlato delle nuove linee guida dell'organizzazione europea per il contrasto del coronavirus

Il protocollo UEFA cambia: i calciatori che hanno effettuato due dosi di vaccino non dovranno più sottoporsi a tamponi o altri test per i tornei che si giocano in Europa. Toccherà alle società verificare prima del viaggio in un altro Paese che i propri giocatori rispettino i requisiti imposti da ogni Stato nel quale si va a giocare in trasferta.