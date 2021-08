UFFICIALE – Atletico Madrid, niente Lautaro: preso Cunha dall’Hertha Berlino

L'Atletico Madrid di Simeone, che aveva corteggiato Lautaro Martinez, ha ufficializzato l'arrivo di Cunha dall'Hertha Berlino

Non sarà Lautaro Martinez il rinforzo in attacco per Diego Simeone. L'Atletico Madrid, che nei mesi scorsi aveva seguito da vicino il 'Toro' dell'Inter, ha ufficializzato l'arrivo dall'Hertha Berlino di Matheus Cunha.