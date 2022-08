Inter, UFFICIALE: Ballabio ceduto in Serie D, giocherà con la Casatese

Nuova avventura per il centrocampista classe 2003, lo scorso anno in prestito alla Primavera della Cremonese

Nuova operazione in uscita per l'Inter: il club nerazzurro ha ceduto Marco Ballabio alla Casatese, formazione militante in Serie D. Il centrocampista classe 2003 è reduce da una stagione in prestito con la Primavera della Cremonese.