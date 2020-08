“Miralem Pjanic è risultato positivo al tampone a cui è stata sottoposto sabato 22 agosto, dopo aver avuto qualche malessere. Il giocatore gode di buona salute ed è isolato in casa. Per questo motivo il giocatore non si recherà a Barcellona per 15 giorni”. Con questo comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Barcellona ha comunicato la positività al Covid-19 del nuovo centrocampista Miralem Pjanic.