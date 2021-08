Inter, UFFICIALE: Bonucci ceduto in prestito per una stagione al Sassuolo

Il giovane portiere nerazzurro, classe 2004, lascia Milano e si trasferisce in Emilia con la formula del prestito

Movimento in uscita per quanto riguarda il settore giovanile dell'Inter: Bryan Bonucci, portiere classe 2004, è stato ceduto in prestito per una stagione al Sassuolo. Accordo raggiunto e contratto firmato, con il rgazzo che si è già recato in Emilia.