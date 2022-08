UFFICIALE – Casemiro va al Manchester United: cifre e comunicato del Real

Casemiro è un nuovo giocatore del Manchester United. Dalla cessione del brasiliano il Real Madrid incassa 60 milioni di sterline più 10 di bonus. Di seguito il comunicato del club spagnolo: "Real Madrid e Manchester United hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Casemiro. Il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine e affetto per Casemiro, un giocatore che fa già parte della leggenda di questo club. Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa e augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna in questa nuova fase della sua vita".