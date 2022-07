Ex Inter, UFFICIALE: Cecchini Muller giocherà nella Primavera della Sampdoria

Il centrocampista classe 2003, non riscattato dai nerazzurri, lascia nuovamente la Virtus Entella in prestito

Mateus Cecchini Muller continuerà a giocare in Italia: il centrocampista classe 2003, non riscattato dall'Inter al termine della scorsa stagione, lascia nuovamente la Virtus Entella e si trasferisce in prestito alla Sampdoria, dove giocherà da fuori quota con la Primavera.