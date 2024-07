Primo contratto da professionista per Jamal Iddrissou : il promettente centrocampista offensivo classe 2007, capitano e colonna dell'Inter U17, ha messo la firma che lo legherà al club nerazzurro fino al 30 giugno 2027.

Lo stesso Iddrissou ha espresso tutta la sua soddisfazione per la firma sul contratto con un post pubblicato su Instagram: "È una grandissima emozione per me firmare il mio primo contratto da professionista con la squadra che amo sin da bambino, ringrazio la mia famiglia e tutte le persone che mi sono state vicine e mi hanno sempre supportato".