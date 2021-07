Inter, UFFICIALE: ceduto Corrado in prestito per una stagione alla Feralpi Salò

Nuova esperienza in Serie C per il terzino sinistro classe 2000, che ritroverà come allenatore Stefano Vecchi

Fabio Alampi

Nuova operazione in uscita per l'Inter: i nerazzurri hanno ceduto alla Feralpi Salò, in prestito per una stagione, il terzino sinistro classe 2000 Niccolò Corrado. Questo il comunicato del club lombardo:

Feralpisalò Srl comunica di aver acquisito le prestazioni sportive, a titolo temporaneo dall'F.C. Internazionale Milano, di Niccolò Corrado.

Il difensore classe 2000, che nell'ultima stagione ha collezionato 7 presenze con la maglia del Palermo F.C., ha firmato per i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2022.

A Niccolò, il più cordiale benvenuto.

(feralpisalo.it)