UFFICIALE – Crotone, esonerato Stroppa: “Si chiude un percorso intenso”

L'annuncio è arrivato in questi minuti da parte del club calabrese

Giovanni Stroppa non è più l'allenatore del Crotone. Fatale per il tecnico la sconfitta di ieri con il Cagliari. Ad annunciare l'esonero è stato il Crotone, attraverso una nota ufficiale. Queste le parole utilizzate dal club: "Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A. Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera".