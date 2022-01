UFFICIALE – Cruzeiro, Ronaldo positivo al Covid-19 con lievi sintomi

L'annuncio del club brasiliano

"Il Cruzeiro annuncia che domenica mattina Ronaldo Nazário è risultato positivo al Covid-19. Questo gli rende impossibile recarsi oggi a Belo Horizonte, così come la sua presenza nelle cerimonie commemorative per l'anniversario del club. Ronaldo sta bene, con sintomi lievi e, su consiglio medico, è ora in riposo e in isolamento". Con questo comunicato, il Cruzeiro ha annunciato che il suo nuovo proprietario, Ronaldo, è risultato positivo al Coronavirus.