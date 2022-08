Inter, UFFICIALE: i 2005 De Leo e Pellegrino ceduti in prestito al Renate

Doppia operazione in uscita per l'Inter a livello di settore giovanile: il club nerazzurro ha ceduto in prestito per una stagione al Renate l'attaccante Lorenzo De Leo e l'esterno sinistro Alessandro Pellegrino, entrambi classe 2005 e prelevati in estate dall'Enotria. I due giocheranno con la formazione Primavera dei brianzoli.