UFFICIALE – Ex Inter, Blanc torna in Francia: è il nuovo tecnico del Lione

L'ex difensore dell'Inter, Laurent Blanc, torna in Francia. Dopo i rumors delle scorse ore, il Lione ha annunciato l'esonero di Peter Bosz con l'ex CT al suo posto. Blanc, reduce dall'esperienza in Qatar alla guida dell'Al-Rayyan, ha firmato un contratto fino al 2024.

All'interno del club è stata effettuate una riflessione per trovare le leve necessarie per consentire alla squadra di ripartire su basi solide e per essere in linea con le ambizioni del direttivo questa stagione. Dopo queste valutazioni, l'Olympique Lyonnais informa di aver preso la decisione di nominare, come allenatore della prima squadra, Laurent Blanc per 2 stagioni, ovvero fino al 30 giugno , 2024. [...]