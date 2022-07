UFFICIALE – L’ex Inter Gardini dg del Palermo: “Grato al City Football Group”

"Nato a Londra il 4 settembre 1964, si è laureato in giurisprudenza a Bologna e dal 1985 al 1989 è stato corrispondente padovano de “La Gazzetta dello Sport”. Sempre a Padova ha iniziato la carriera da dirigente sportivo nel 1989, ricoprendo il ruolo di segretario generale e poi quello di direttore generale. Tra il 1999 ed il 2008 è stato Direttore Generale del Treviso e Direttore Organizzativo della Lazio. Tra il 2010 ed il 2016 è stato direttore generale del Livorno e dell’Hellas Verona, prima di ricoprire all’Inter per quattro stagioni il ruolo di Chief Football Operations Officer. Dal 2019 è stato Football Advisory per aziende del mondo dello sport".

"Palermo è una sfida che affronterò con orgoglio ed entusiasmo. Sono grato al CFG per aver riposto su di me la fiducia del gruppo e al presidente Mirri per avermi accolto nella famiglia rosanero. Scriveremo insieme una nuova storia di successo per la squadra e per i suoi tifosi, che meritano gratificazioni sempre più grandi. Sono pronto a investire tutto il mio bagaglio di esperienza e relazioni per dare il mio contributo al Palermo, sicuro di poter condividere questo percorso con una squadra di persone competenti e appassionate".