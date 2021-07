UFFICIALE – Ex Inter, Podolski riparte dalla Polonia: ha firmato col Gornik Zabrze

L'ex calciatore dell'Inter, Lukas Podolski, giocherà in Polonia: ha firmato un contratto di un anno con il Gornik Zabrze

