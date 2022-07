UFFICIALE – Fiorentina, ecco Gollini: “Sono contento. Ho chiuso un cerchio”

La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Pierluigi Gollini in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta. ''Sono molto contento, per me è un capitolo che non si era mai chiuso - ha dichiarato il portiere classe '95 che ha già militato nel club viola dieci anni fa, nelle giovanili, per due stagioni - Sono felice di questo ritorno, è come chiudere un cerchio di ciò che sono stati la mia vita, il mio percorso da ragazzino e la mia carriera. Sentivo il bisogno di tornare in un posto speciale come lo è Firenze per me. Sono molto carico, determinato e convinto che potremo toglierci tante belle soddisfazioni''.