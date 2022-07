UFFICIALE – Inter, colpo per l’Under 17: preso un terzino sinistro

I nerazzurri lavorano sul mercato anche per le giovanili: chiuso un affare con la Romulea per la formazione Under 17

Mercato in fermento in casa Inter. Se da una parte l'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono concentrati principalmente sulla difesa, con le operazioni Bremer e Skriniar in divenire, dall'altra il club nerazzurro continua a lavorare anche per rafforzare le formazioni giovanili.