UFFICIALE – Inter, rinnovata partnership con ManpowerGroup: il comunicato

FC Internazionale Milano e ManpowerGroup sono orgogliosi di annunciare di aver confermato la loro partnership per le prossime stagioni sportive

ManpowerGroup, Regional Partner e Official HR Partner dell’Inter, crede in questo binomio da molti anni, per i valori che lo sport esprime e che per il Gruppo sono i più importanti anche nel lavoro: lavoro di squadra, lealtà e sfida su tutti. A questi si aggiunge la sicurezza, un concetto nuovo ma a cui ora diamo tutti un’importanza diversa, nel lavoro come nello sport.