Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, l’Italia, guidata in via eccezionale da Chicco Evani, affronterà in amichevole l’Estonia. Lo staff azzurro ha deciso di schierare dal primo minuto tre calciatori dell’Inter: ci sarà infatti Alessandro Bastoni al centro della difesa con al suo fianco Danilo D’Ambrosio. In mediana, invece, spazio a Roberto Gagliardini vicino a Tonali e Soriano.

Ecco la formazione: