UFFICIALE – Cina, Jiangsu non iscritto al campionato. I giocatori e lo staff…

La squadra campione in carica non parteciperà al prossimo campionato di Super League cinese: la conferma

Ora è confermato in maniera ufficiale: il Jiangsu, club fino a qualche settimana fa controllato da Suning, non prenderà parte alla Super League cinese 2021/22. Lo rende noto Titan Sports Plus, che ha pubblictoa la lista dei club iscritti alla nuova stagione: al posto dei campioni in carica, ci sarà il Cangzhou Mighty Lions, squadra retrocessa lo scorso anno. "Il Jiangsu FC non è iscritto alla stagione 2021. Il club, però, nonostante la "cessazione dell'attività", non è stato ufficialmente sciolto. È ora confermato che il club campione in carica non parteciperà alla stagione 2021. Il giocatore, gli allenatori e il personale hanno lasciato la società con lo stipendio non pagato", scrive Titan Sports.